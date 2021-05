Het Olympisch vuur ontbrandt over iets meer dan acht weken in Tokio, maar in de metropool en andere delen van Japan geldt momenteel nog steeds de noodtoestand in verband met stijgende coronacijfers. De zorg is al overbelast en dan staat ook nog het grootste sportevenement ter wereld voor de deur. Dan zien sommige mensen die uitgebreide sportdag dus niet meer zitten. De Japanse krant Asahi Shimbun, tevens officiële partner van het evenement, wil geen Olympische Spelen. De 350.000 mensen die een petitie tekenden tegen het doorgaan van de Spelen willen geen Olympische Spelen. De topman van de Japanse techinvesteerder SoftBank wil geen Olympische Spelen. Zesduizend Japanse artsen willen geen Olympische Spelen. Nancy Pelosi kijkt verder vooruit en wil geen Olympische Spelen in 2022. Japanse toptennisster Naomi Osaka twijfelt over de Olympische Spelen. Meer dan 80 procent van de Japanse bevolking wil nu geen Olympische Spelen. Helaas voor de Japanners heeft de meerderheid niets te zeggen in deze democratie. De toewijzing van de Spelen is namelijk geen gunst, maar een contract met verplichtingen. De macht ligt nu bij het IOC en niet bij de Japanners. Laten we dit alstublieft onthouden voor de volgende keer dat een Erica Terpstra of een gemeenteambtenaar met grootheidswaan oppert om de Spelen naar Nederland te halen. Enfin, niemand in Japan wil de Olympische Spelen deze zomer, dus wat krijgen ze: de Olympische Spelen. Het is de nieuwe Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan willen.