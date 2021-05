We doen de groeten aan Joost en Annelies, op de watersportcamping in Friesland. Lekker het water op vanmiddag! Daarna barbecue aan. Worstje erop. Ketchup. Ook de groeten aan Kees en Katoes, in de Achterhoek, de achterbuurman loopt door de regen en voert de poes. De groeten aan Frenkie en z'n frikandellenleger op een Landal Greenparks ergens in het land. Met tropisch zwemparadijs, urenlang speelplezier, de Veluwse natuur binnen handbereik en een (overdekte) brasserie. De groeten aan Joubert en Pleunis, op hun jacht in de haven. De groeten aan Bert en Samantra (met een 'r' ja), op de minicamping in Overijssel. De eitjes van de boer zijn gratis en de melk is vers van de koe. Maar ja. De groeten aan de hippe Amsterdamse yuppen Tinus en Tinie, met hun kinderen Lente, Fedde-Maria en Bloem-Bestuiving, op die ene camping van Floortje Dessing in Drenthe. We doen de groeten aan Daisy en Walter, met hun camper. Lekker op de camperplek bij Hattem aan de IJssel. Leuk stadje ook, Hattem. De groeten aan Arie, die ieder jaar op dezelfde camping in Wassenaar met twee pleerollen onder zijn arm naar Pleehok 4 loopt, de hele camping wakkerkakt en dan zonder wc-rollen terugkeert naar zijn ochtendpeuk. In een andere tent kijkt Anton-Jantijmen vol bewondering toe: "Wat een kampioen", mompelt hij. De groeten aan Glambert en Marijke, ze staan dan wel op de camping, maar het enige wat ze doen is Regenwormen in de voortent. Glambert pakte laatst steentje '36'. Marijke wil weg, maar ze durft niet. De groeten aan Daan en Sanne bij het tweede huisje ergens in het bos. De groeten aan het homosensuele koppel Harm en Rogier, wanneer het opgooitentje van Quechua het strijdtoneel is van de verstrengeling van hun lichamen trilt de aarde door de botsingen van zweet, Axe Africa en jongensachtig geluk. De groeten aan Jim, zo Nederlands als Purmerend maar iedereen noemt 'm 'Jim de Turk', die op een camping 15 km buiten Purmerend over het trekkersveld waadt met witte sportsokken in zijn campingsluipers. Iedereen, een weekendje weg. Iedereen, buiten. Iedereen krijgt de groeten.