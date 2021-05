De woke-herders aan de andere kant van de oceaan blijken wat moeite te hebben met hun nieuwe correctheid, want ook op het gebied van discriminatie wordt er gediscrimineerd. Bent u een zwarte burgemeester van Chicago, dan mag u wel discrimineren, bent u een onpartijdig algoritme van Twitter dat toevallig iets beter werkt op blanke gezichten, dan zijn ophef en canceling uw deel. Laten we beginnen bij Lori Lightfoot die al bijna twee jaar burgemeester van Chicago is en voor haar jubileum exclusief journalisten van kleur uitnodigt. Nauwelijks ophef, want blijkbaar kan dat gewoon. Aan de andere kant vinden we het algoritme van Twitter dat in de previewfunctie een lichte voorkeur had voor blanke gezichten. Bij een foto van president Barack Obama en de witte Amerikaanse senator Mitch McConnell koos het algoritme bijvoorbeeld voor een uitsnede van McConnell. Boosheid op het eigen platform bleef uiteraard niet uit. Twitter deed onderzoek en het verschil tussen de keuzes van het programma kwam uit op slechts 4 procent in het voordeel van de bleekscheten. Gevolg: het systeem verdwijnt in de prullenbak. Was het voordeel naar de andere kant uitgevallen, dan was dat misschien niet nodig, maar Twitter neemt geen enkel risico, want het bedrijf weet ook: ongestraft discrimineren werkt maar in één richting. En nu niet denken dat dit een Amerikaans probleem is, want dergelijke denkbeelden steken zo de oceaan over.

