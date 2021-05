@Is dit nog nieuws? | 18-05-21 | 11:19:

U heeft gelijk:

"Geen persoonlijke betalingsregeling bij opzet of grove schuld

Mensen die toeslagen moeten terugbetalen aan de belastingdienst/Toeslagen, kunnen een verzoek doen om een persoonlijke betalingsregeling. De Belastingdienst stelt dan

een maandelijks terug te betalen bedrag vast dat past bij de financiële situatie van de aanvrager. Als er na twee jaar nog een restschuld is, wordt deze niet meer verder ingevorderd. Wel kan deze nog drie jaar worden verrekend met toeslagen en teruggave van de inkomstenbelasting.

>>>Een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling wordt afgewezen als het volgens de Belastingdienst aannemelijk is dat het ontstaan van de schuld te wijten is aan opzet of

grove schuld. Dan is alleen een standaard betalingsregeling mogelijk. De schuld moet in dat geval in 24 gelijke maandelijkse termijnen geheel worden terugbetaald. Als niet op tijd wordt betaald, kan de Belastingdienst gebruik maken van vergaande invorderingsmogelijkheden, zoals beslaglegging op auto’s of gedwongen

woningverkoop. In situaties waarin sprake is van opzet of grove schuld is er in principe geen termijn waarna de invordering stopt. Mensen kon bovendien schuldhulpverlening worden geweigerd, als duidelijk werd dat hen door de Belastingdienst/Toeslagen opzet of grove schuld werd verweten.14 De kwalificatie opzet of grove schuld kan in de

praktijk tot de meest schrijnende situaties leiden, niet in de laatste plaats omdat mensen door dit label als moedwillig fraudeur worden bestempeld, ook bij andere instanties.

-Maar van welk inkomen gaat de betrokkene die 400.- euro per maand afbetalen?

Werken kan niet meer, want de kinderopvang kan niet meer betaald worden, want de toeslag is onmiddelijk stopgezet.