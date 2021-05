Ik ga hier niet over oordelen want hoe haar case precies in elkaar zit, daar hoor ik mevrouw niks over zeggen.

Wat mij wel opvalt, is dat ik tot nu toe van geen enkele case heb gehoord waarin iemand die zich volledig maar dan ook volledig aan de regels heeft gehouden, tot fraudeur is bestempeld. Er is altijd wel iets gebeurd zoals een bemiddelaar die meer geld heeft ontvangen dan waar het slachtoffer recht op had of men had een vinkje 'per ongeluk' verkeerd gezet etc. Kortom: er was een op zich gegronde reden voor de Belastingdienst om achter deze mensen aan te gaan. Uiteraard kun je twisten over de felheid waarmee dit gebeurde maar het beeld van volstrekt maar dan ook volstrekt onschuldige burgers die dus helemaal niks verkeerds deden, klopt mijns inziens niet. Die conclusie trek ik althans niet op basis van de cases waar ik over lees.