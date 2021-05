In India smeren mensen zichzelf in met koeienkak: het zou helpen tegen corona. Dat doet het (vermoedelijk) niet. Wat wel helpt, is vaccineren. In Amerika is iemand gestruikeld over een vieze vis. Het dier ziet er niet uit al weten we nog niet of-ie lekker is uit de oven met knoflook, citroen, dille en eventueel wat aardappeltjes. Schijtende ganzen maken van de voetbaltraining een smerige boel, want zo'n beest poept elke vier minuten. De verdwenen boshommel is na veertien jaar weer aangetroffen in het Geuldal. Er zijn TWINTIG dieren geboren in een dierentuin. Een paartje koolmezen heeft zijn intrek genomen in een verweerd vogelhuisje in de achtertuin van fotograaf Niels de Vries in Sneek. Op de Veluwe werd het gezin van Wout aangevallen door een wild zwijn. Ongelooflijk! De brandweer heeft een zwaan gered. In Houston deed een tijger een gezellig rondje door de buurt. Mevrouw Scheltens krijgt een hond, Bono. Honden die poep vreten worden stoned als een garnaal. Einde!