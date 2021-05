Voetbal kijken doe je met je ogen. Niet met een rugzakje met een paar zelfgemaakte bommen erin één of twee avonden voordat die wedstrijd überhaupt is begonnen voor een café waar normaal gesproken supporters komen die voor een andere club zijn dan jij. Dit is kennelijk een erg ingewikkelde gedachte, vandaar dat er de afgelopen nacht explosieven zijn onptloft bij voetbalcafés in Rotterdam en Amsterdam. Gisteren hield de politie al een 21-jarige Amsterdammer aan voor ontploffingen in Rotterdam. Het is ook altijd een klein clubje idioten dat het voor de grote groep laffe wegkijkers die doen alsof een paar doorgesnoven gekken 'sfeer brengen' verpest hè.

ONDERTUSSEN IN DOETINCHEM: Persfotograaf mishandeld en journalisten belaagd bij stadion De Graafschap