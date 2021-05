Het ministerie van Financiën is een soort Hugo de Jonge, want het kan echt helemaal niets. Kijk, wij willen natuurlijk niet dat de Belastingdienst volledig strafkampkapitein gaat op onschuldige ouders die per ongeluk ooit een verkeerd vakje aanvinkten. Maar we willen ook niet dat we massaal duizenden euro's onverdiende belastingkorting weggeven aan arbeidsmigranten. Een korting die zo lucratief is dat er allerlei bedrijfjes opduiken die importarbeiders helpen om het maximale uit ons belastingstelsel te knijpen. Zo'n oneerlijk voordeeltje waar de Belastingdienst zelf al voor waarschuwde in 2015 en nogmaals in 2018 bij het ministerie van Financiën, maar waar niet op is gereageerd en waar (daar gaan we weer) de Kamer niet over is geïnformeerd. Zo'n voordeeltje willen we dus niet weggeven, maar dan zonder onschuldige zwartgelakte ouders kapot te ambtenaren. Dat moet toch te doen zijn? Toch Wopke? Of kan helemaal niemand meer iets daar op dat ministerie?

INSTANT UPDATE: Oh ja, als het in de media komt, kunnen ze ineens wel actie ondernemen.