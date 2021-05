Stuur de schoonouders naar huis en slinger de tv aan, want we gaan kwalificeren voor de de Grand Prix van Portugal. Nu al de beste F1-race van het jaar, want die dwalende tandarts kan geen tenenkrommende vragen stellen aan coureurs door een positieve coronatest in het Ziggo-team. Net als vorig jaar is het keiglad (bel de wouten!) op het circuit aan de kust, maar dit jaar zijn teams er beter op voorbereid. Sommigen iets beter dan anderen, want volgens de Max heeft Mercedes het weer Duits-solide voor elkaar. Aan de andere kant was de Nederlander de snelste in de laatste vrije training, dus alles is mogelijk. Knielt Lewis vandaag op de sterfdag van Ayrton Senna voor zijn honderdste pole position of kan Red Bull of Bottas daar een stokje voor steken? Rijdt hofnar Mazepin een hele ronde zonder buiten de tracklimits te glibberen? En weet Vettel ondertussen al waar zijn team zit? Veel vragen, tijd voor antwoorden. Gas erop!

UPDATE: Geen pole #100 voor Hamilton. Bottas - Hamilton - Verstappen - Perez is de uitslag.