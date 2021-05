Even in vorige topic beluisterd hoe ze in die toeslagenaffaire is gedoken en hoe ze daar kritisch over was en nog wel in de VVD. Tja, past niet in die Rutte-doctrine, nee, en dat blijkt wel uit de nótulen van de Ministerraad, dat was volgens Markie toch echt niet de bedoeling zo kritisch? En nog wel binnen de VéVéDéé. Wel jammer dat ze dat dan nu bagatelliseert en net doet of ze naar alle waarschijnlijkheid wel weg moest?

Het blijft duidelijk dat voor integere politici geen plek is binnen kadaverdiscipline kabinetten.

Maar omdat ze juist wel opkwam voor die ouders gun ik haar gewoon een mooie baan! Want zwem in Den Haag maar eens binnen de fractiediscipline tegen de stroom in, je hebt geen leven onder Rutte en consorten. Ondanks de ontkenning dat ze toch zeer waarschijnlijk wel weg moest?