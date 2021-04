Ah ja, dansen. Een activiteit die wordt geassocieerd met vrijheid en vrolijkheid, dus logisch dat het al ruim een jaar naar de achtergrond van onze gedachten is verdwenen. En we missen het. Niet het expressieve heupzwaaien dat zich verplaatste naar TikTok en andere aandachtsplatformen, want dat staat te ver van ons bed. Maar het ritmisch stappen linksvoor bij een snoeiharde speaker in een donkere, smerige nachtclub met een biertje in de ene hand en die andere klauw goedkeurend vuistpompend in de lucht wanneer gewaardeerde stampklanken het trommelvlies beroeren, deinend op een al dan niet chemisch ondersteund gevoel van zorgeloosheid. Dat wordt gemist. Want hoewel een biertje in een bruine kroeg lang geleden lijkt, is dat als de dag van gisteren in vergelijking met festivals, nachtclubs en discotheken. Dus daarom staan we even stil bij de Internationale Dag van de Dans, omdat het ons vol heimwee doet terugdenken aan het oude normaal.

Ongekroonde koning van de dansvloer

Uitstekende muzieksmaak

Voor de liefhebber: Traditionele oud-Hollandse volksdans