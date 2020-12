Weet u nog, vroeger? Al die enge films over wereldwijde uitbraken van besmettelijke ziektes? Wat hebben we gelachen hè. Gelukkig bestaan er helemaal geen films over robots die dankzij hun superieure vaardigheden de mensheid uitroeien, anders zouden we niet kunnen genieten van bovenstaande video van Boston Dynamics (bekend van internet) met robots die een dansje doen op het nummer 'Do You Love Me' van The Contours, bekend van de film 'Dirty Dancing'. Vertel dat maar aan uw kleinkinderen als ze vragen waarom opa tijdens de Eerste Robotoorlog niet in het verzet zat: ze dansten zo koddig.