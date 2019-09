Waarom pakte Eva de appel? Waarom stal Prometheus het heilige vuur uit Olympus? Geen idee, maar het antwoord is tevens de reden dat Boston Dynamics hiermee doorgaat natuurlijk. Backflips kon-ie al feilloos (na de breek) en nu gaan 360's en koprollen ook al vanzelf. Allemaal grotendeels betaald door DARPA trouwens. En als je net dacht dat je hem er dan toch uit had gerend, komt Handle je organen oogsten, want dat is een soort Atlas op wielen (na de breek). Boston D lanceerde gister trouwens ook hun eerste commerciële reclame voor dat gehele robothondje Spot (na de breek), waardoor we zeker weten dat ons hele leven binnenkort een lange breek wordt.