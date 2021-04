Brussel, Parijs, Amsterdam, Malmó, en nog vele andere grote steden in (Noord) West- Europa, transformeren langzaam maar zeker in getto-achtige paupersteden (op een paar 'witte enclaves' na), naarmate inwoners met een migratieachtergrond er de meerderheid gaan vormen (of dat al doen). Werkloosheid, criminaliteit, straatterreur, religieus fundamentalisme en radicalisering; per grote stad zal de exacte samenstelling van deze ingrediënten steeds wel wat verschillen, maar het resultaat is overal even dieptriest: parallelle samenlevingen die, muv geld en gratis voorzieningen, geen enkele binding hebben met het land waarin ze zich bevinden.

Over de negatieve ontwikkeling van Brussel kon je ca 10 jaar geleden al lezen in de observaties van Arthur van Amerongen in zijn boek 'Brussel : Eurabia' (deel I en II), die er een tijd gewoond heeft.

Tegenwoordig woont Van Amerongen in de Algarve, schrijft af en toe een hilarische column voor de Volkskrant, en geniet verder van het goede leven daar, waar volgens mij de grote-stedenproblematiek heel ver weg is.

Hij wel (maar het zij hem gegund, hoor).