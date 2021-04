Amsterdam: Islamabad aan de Ganges. Wat als je het leven beschouwt als een soort oranje mallemolentje van het bestaan? Alle stadsbewoners verplicht aan de windmolenmuts? Ik ben niet gek, ik ben gewoon groen bezig!

Jesse Klaver in dat gele trainingspak. Who you gonna call? www.youtube.com/watch?v=eHWh9KRNIXY Iets wat ik overigens noch Barack nog Justin hem zie na doen. Dat dan weer niet.

Ergens zie ik nog wel een mooie carrière weggelegd voor Us Jesse: in Prinses Leia kostuum aan de voeten geketend van Frans "Jabba" Timmermans Pizzahut.

Corona: vooral het klimaat niet vereenzelvigen met leefomgeving. Sta je dan als Homo Sapiens. Hello: my name is Buck, and I'm here to go Kiddo on your medieval ass. Het gebeurt gewoon, maar wat je er dan wel aan kunt doen?