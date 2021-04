Meestal als CNN iets over Nederlandje zegt, is het omdat we een Internationaal Pleefiguur slaan wegens open grenzen, de belastingdienst of code zwart. MAAR NU EVEN NIET. De foto's verschenen afgelopen week al op socials en bij Regio15, maar nu is er het drone-filmpje op CNN. Een heel groot superschip door de smalle canals van Alphen, Boskoop, Waddinxveen, Gouda, Holland. Bootje is gebouwd door Royal van Lent Kaag en wat het gekost heeft en wie de eigenaar is MOET GEHEIM BLIJVEN. Dus dat zal dan wel WimLex zijn, of een vaccinproducent, of iemand in Niger die heel veel ontwikkelingscentjes gekregen heeft. Meer bij Freelance SuperYacht Photographer Tom van Oossanen (insta).