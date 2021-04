Heb op het plat dak van de buren achter mij regelmatig een ekster-stel, en er loopt ook een zwart-witte kater zijn dagelijkse rondjes te doen.

Die vogels maken er een spelletje van door de kater keer op keer uit te dagen, te laten naderen, en dan net op tijd weg te vliegen terwijl de ander ineens de kater nadert om weer uit te dagen.

Die kat is het zat.

Vorig jaar met lockdown, een meeuw had een stuk brood gejat van twee kauwen, de kauwen gaan meteen in de aanval, Battle of Britain was er niks bij, de ene kauw dwingt de meeuw om het brood te laten vallen, en de andere onderschept het in de val.

Geniale beesten.

Planet of the Apes vrees ik minder dan een Planet of the Birds.