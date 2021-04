De prachtige spin die we nu zien gebeuren bij onze politieke duiders in de diverse kranten, van AD tot aan Volkskrant is dat het bezorgde volk zo snel mogelijk een regering wil om de Corona crisis aan te pakken en dat onze politici moeten ophouden met bakkeleien want immers het land is in crisis.

Ons zo onpartijdige journaille heeft zelfs de gemiddelde Nederlander gevonden die daar zijn zegje over mocht doen.

Het is allemaal zo doorzichtig dat het kinderlijk begint te worden.

De afgelopen 40 jaar ben ik hem constant tegen gekomen. Het land moet geregeerd worden, het is crisis tijd, we moeten over onze schaduw heenstappen, we zijn het aan onze kiezers verplicht.

Die kant zal het wel opgaan en over vier jaar is het electoraat het allemaal weer vergeten want dan is er een nieuwe crisis en moet het land geregeerd worden en moet er en nu vooruit en doorgepakt worden.

Omtzigt is dan verdwenen naar de geschiedenisboekjes en onze politieke duiders vinden dan wel weer een nieuw item waarmee ze hun lege dagen vullen maar uiteindelijk zullen ze het weer zo spinnen dat er weer snel een regering moet komen want het volk wil dat. Daarna hebben ze vier jaar lang schijt aan de wil van het volk.