Wisten we natuurlijk al lang. Die relatie tussen Rachel en Hazes was altijd al dubieus, met haar vage ouders, dat vroege huwelijk en dat enorme leeftijdsverschil. Daarnaast was het ook al door meerdere mensen gezegd. Maar ja, Hazes was onze favoriete kroegzanger, de nationale knuffelalcoholist, en dan stelt men weinig vragen. Maar nu bevestigt Rachel het zelf ook: Hazes dook heeeel vroeg haar bed in. Duwde zijn kleine jongen al bij haar naar binnen toen ze nog vijftien was en hij 34 jaar en getrouwd met zijn tweede vrouw. En zeer zeker niet op haar initiatief. "Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje, of zo, maar toen ik vijftien was, speelde dat echt nog niet bij mij, dus het is me echt overkomen." Oftewel, André is een kinderbatser die zijn oppasmeisje verkrachtte. Dat hij later met haar trouwde doet daar niets aan af. Dat we graag dronken meelallen op zijn muziek doet daar niets aan af. Dat Rachel een irritante aandachtsverslaafde is die zelf niets kan behalve het tot de laatste druppel uitmelken van de nalatenschap van haar overleden man, doet daar niets aan af. Over de doden niets dan goeds, maar het is wel zo.