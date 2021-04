Die 98 wallets zijn weg. Als er al jaren geen activiteit in een wallet is kun je ervan uit gaan dat de keys weg zijn. Maar niet met zekerheid.

Het aardige aan dogecoin is dat het inflatoir is. Er komt dus steeds meer bij. 10.000 coins per minuut. Dat is thans zo'n 5% inflatie-rate op jaarbasis.

Over een paar jaar wordt dat minder omdat die 10.000 een vast aantal is, die dan bijdraagt aan de inflatie van een groeiende hoeveelheid coins. Over 10 jaar is er nog iets meer dan 3% inflatie over. Ook bitcoin is inflatoir totdat die 21 miljoen coins gemined zijn. BTC is echter minder inflatoir.

De marktkapitalisatie van BTC is 20x groter dan die van BTC. Dus stél dat doge de rol van BTC zou overnemen (die kans is niet groot maar wel aanwezig) dan is er nog een vertien- tot twintigvoudiging in het vooruitzicht.

Als je die kans op 10% schat, maar de waardegroei > factor 10, dan is het dus zinnig om doge te kopen. Als je het neerwaarts risico kunt accepteren.