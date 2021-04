Schrijfwedstrijd 't zal wel.

Dat wat ik even in herinnering kreeg, vrij actief, was dit topic over Breda:

www.geenstijl.nl/4804092/de_drie_van_...

Paul Depla was al even (niet heel lang) burgemeester van deze stad en hij vond het een super idee om totaal over gecontroleerd de omwonenden van het potentieel nieuwe AZC te informeren in de lounches van het NAC stadion.

A) Die man is geen burgemeester, maar een volksmanager.

Dat is heel wat anders dan burregervader wezen.

B) Die man moest eens ophouden met dat suffe en schijnheilige "leren van fouten en zo".

c) Als het aan hem lag namelijk, had glashard dat kudtfestijn van 538 door gegaan. Omwille van volksmanagement. Dit is zo'n lul die het prachtig vindt om groot, groter, grootst te zien - het liefst vanuit z'n onlangs voor 5 jaar hernieuwde burgemeesterssuite.

Daarbij niets ontziend voor de rest van de stad.

Oh, zou er daarbij of -na wat mis gaan?

Om te leren mensen, om te leren.

Fuck dat!

Als duur betaalde pik ben je op z'n minst al naar school geweest.

Zonder persoonlijke gevolgen aan blijven klooien moest maar eens afgelopen zijn.

Het is gewoon gênant dat het afblazen van 538 afhing van bepaalde dreigementen, onveiligheid.

Depla had z'n megalomane neiging aan de kant moeten zetten. En tijdig in moeten zien dat de timing volslagen verkeerd was voor zo'n megafeest.

Dar is wat hij hopelijk nu geleerd heeft. Met z'n B-hoofd.