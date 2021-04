Morgenavond mag de komische combi Mark en Hugo het land weer toespreken en deze keer is de boodschap iets makkelijker te verteren. Nou ja, tenzij u in een overvolle ic werkt natuurlijk. Het demissionaire duo brengt goed nieuws voor het volk dat weer wil: de avondklok ligt deze keer wel bovenop het stapeltje en verdwijnt vanaf 28 april in de vuilnisbak. Daarnaast gaan de terrassen weer open. Ook de bezoekersregeling versoepelen van maximaal één naar maximaal twee bezoekers is nog een optie. Dat was gisteren allemaal al "de verwachting", maar nu wordt het "gemeld door ingewijden". Dat is iets verder op het zekerheidsspectrum, dus dan gaat de complete NL-media weer helemaal los. De terrassen krijgen wel beperkingen. "Maximaal twee bezoekers per tafeltje die afkomstig zijn uit één huishouden. Om 18.00 uur zouden de terrassen moeten sluiten", zo vangt de NOS op uit vergiet Den Haag. Een biertje pakken kan dus alleen met die huisgenoot waar u al maanden mee opgesloten zit. Het gaat hier uiteraard om kruimeltjes die het volk tevreden houden, want alle andere regels gaan gewoon keihard in de verlenging. Logisch, want de druk op de ic's neemt ook vandaag weer toe. Iemand een biertje?

Ziekenhuiscijfers: Rode Bolletjes (niet goed) bij Yorick

RIVM Update: PLUS 7187 Beschonken Bredanaars