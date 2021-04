In Bahrein waren track limits medeschuldig aan de winst van Hamilton, die voor de wereldkampioen een meer rekkelijke regel zijn dan voor zijn uitdagers. Maar Bahrein heeft run-off areas zo groot als polderbanen en op Imola is alles buiten het asfalt gemaakt van gras, gravel, olijfolie en mozzarellastremsel. Een circuit waar drie voormalige wereldkampioenen en een Italiaans raspaard zich niet naar Q3 wisten te rennen (Alonso, Raikkonen, Vettel en Scuderiachauffeur Sainz), terwijl jonkie Lando Norris zich bijna naar P2 lightspeedde - ware het niet voor die verdomde track limits: de raceleiding schrapte dit weekend tientallen rondetijden van iedereen die z'n apex iets te laat pakte in met name bocht 9, de Piratella. Dit is geen baan voor beginners, het is scherp sturen of snoeihard stofhappen.

Over sukkelaars gesproken: het is jammer dat de Toto geen wedjes geeft op hoe snel Haas-haas Nikita Mazesp.in naast de baan parkeert, al is de "ouch that hurt"-award van dit weekend tot dusver voor razende rijstraket Yuki Tsunoda, die met zijn AlphaTauri heel ongelukkig achterstevoren in het bandenwater dook tijdens de kwalificatie. Maar nu het voorhoedegevecht vandaag, waar polesitter Lewis Hamilton de Red Bulls van Max en Checo meteen in de nek heeft terwijl B-rijdende blokkade Valtteri Bottas zich vanaf plek 8 naar voren moet torpederen om zich als toreador van Toto Wolff op te kunnen werpen. Haalt Max revanche voor Bahrein in de Rivazza vandaag, op de klassieke Italiaanse eenbaansweg door de frisse (maar helaas toch droge) heuvels van Noord-Italië? Om 15:00 uur is het lights out and away we go, voor de Emilia Romagna Grand Prix van 2021.

F1 Fantasy: Join de stijlloze NoStyle Brand Safety Car League met invite code 94df72edae.

Yuki Tsunoda, zaterdagmiddag:

Yuki Tsunoda, altijd eigenlijk:

Nieuws: Miami op de racekalender voor 2022

Een nieuw (straten-)circuit in Miami rond het stadion van de Miami Dolphins. Lekker tailgaten op het infield! Enorm zin in southern BBQ, kouwe Bud en een DVD-box van Miami Vice nu.