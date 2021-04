MURICAAAAA! Bij een vliegshow in Florida verwarde een Grumman TBM Avenger ("The TBM Avenger is a torpedo bomber that was used by the U.S. Navy during World War II") de zee met een landingsbaan. Het ding was net gerestaureerd, duurde kennelijk achttien jaar, en nu kunnen de eigenaren weer een paar emmertjes zeewater uit de cockpit pompen. Strakke noodlanding wel van de piloot en gelukkig geen gewonden. Ook mooi, die lui die daar rustig in zee zitten te pissen, niet voor lul willen staan door al zeikend te vluchten en dus maar het risico nemen dat er een prehistorische kist op hun kop landt. Enfin, is Schiphol al open, we willen op vakantie.