De Nachthap.

Een blikje sardientjes met sambal? Lekker, maar te simpel. Ik denk wel dat er nu een paar reaguurders onderweg zijn naar de voorraadkast, gna gna.

Check dan meteen ff of je zo'n handig pakje houdbare room hebt staan, of er een zakje gedroogde funghi porcini ligt en of je nog truffelolie hebt. En een potje of blokje runderbouillion. We gaan daar namelijk een heerlijke cappuccino voor 4 personen van maken en serveren in een Irish Coffee glas. Leuk om bij een etentje je gasten mee voor de gek te houden, beginnen met het toetje!

Leg het pakje slagroom even in de vriezer of gebruik verse koude, anders stijft ie niet goed op en krijg je boter. Doe het zakje paddo's in een mok met heet water en laat minstens een half uur trekken. Neem een halve liter runderbouillion en breng deze aan de kook. Doe er de paddo's bij inclusief het bruine water, maar laat eventueel zand op de bodem van de mok achter. Kook de paddo's nog een kwartier zachtjes in de bouillion. Sla de slagroom lobbig met een garde, zodat ie nog net loopt. Doe er op het laatst wat truffelolie doorheen. Proef de bouillion, deze moet net iets te zout zijn, omdat je de room mee gaat drinken. Vul de glazen met de boullion, niet de funghi, en laat heel voorzichtig de room via een lepel er bovenop lopen.

Eet smakelijk!

P.S.: de funghi kun je later gebruiken in een ander gerecht of opsnoepen of wegpleuren en "sorry wereld" erbij zeggen en er even bij stilstaan. Zo doe ik dat als ik eten weg moet gooien.