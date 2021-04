We kwamen dit plots tegen en nee, de site Loempiaradar zit niet in ons portfolio, maar het is goed dat het er is en het is vrij belangrijk. Want je zou maar ergens staan dat je denkt: ja verdomme ik heb net wel dat omaatje geholpen met oversteken maar nu heb ik zin in een loempia. Met van die saus die perfect is - niet te zoet maar ook niet te scherp - dan sta je mooi te kijken. Moet je weer uren zoeken naar een loempiakraam, allemaal vrienden bellen of zij weten waar een loempiakraam staat, of een formulier bij de gemeente invullen of zij misschien weten waar een loempiakraam staat en voor je het weet zit je weer thuis bij Samantha op de bank, een stom programma van John de Mol te kijken, zonder een overheerlijke loempia in je lichaam. Samantha doet immers alleen aan Hollandse staven (zoals frikandel). Nou niet langer, want er is dus een site die je precies kan vertellen waar je een loempia kan halen! De Loempiaradar. Het voelt als vreemdgaan, we hebben immers trouw gezworen aan de heilige Loempidel, maar we willen een dikke loempia in onze mond en WEL NU.