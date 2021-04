Jaren geleden zag je de markt in Amsterdam al droogkoken. Daar lachten we toen om, want je hoeft niet per se in Amsterdam te wonen. Daarna werd het Rotterdam. Maar nu is het een beweging die je in het gehele land ziet en dan is de lol er wel van af. Verschillende redenen: rente is te laag (= schuld ECB), er wordt te weinig bijgebouwd, migratie speelt een rol, er zijn te veel beleggers in de markt, waaronder veel particulieren met 'buy to let'.

In veel (niet alle) gevallen zou de regering best wat kunnen doen. Of sterker: had al lang en breed in moeten grijpen. Gemiep over stikstof waardoor je niet kan bouwen? Pak het aan. Teveel migranten? Doe in hemelsnaam iets. Markt verpest door rijken die huis kopen voor studerende kids? Stel voorwaarden.