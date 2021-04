Vandaag een flink stuk met de trein gereisd vanwege werk. Ik betaal voor de eerste klasse, in een poging het ergste schorem te ontlopen. Bij mij in de coupe zat een 'jongere' die bij de kaartcontrole (een zeldzaamheid) een kaart met het studentenreisproduct van een vrouw liet zien. De conducteur meldde netjes dat hij de kaart in beslag ging nemen, dat hij een UvB ging uitschrijven voor een nieuw treinkaartje en dat hij daarvoor graag een ID-bewijs wilde zien. In de 3 seconden daarna leerde ik onder andere dat de conducteur een kankerhoerenmoeder had en een kankerracist was en dat werd tot de volgende stop voortdurend herhaald. Op het volgende station werd de 'jongere' met lichte dwang door de knokploeg uit de trein gewerkt. Het geroezemoes in de coupe ging nog een kwartiertje door, maar de consensus was dat de conducteur niet de-escalerend genoeg had opgetreden.