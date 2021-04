Het erge vind ik dat er dus verder helemaal niet is nagedacht over het - al dan niet tijdelijk - Covidbestendig maken van deze samenleving. Ik bedoel, we hebben nog nergens speciale ruime terraszones in en om steden ingericht, dus in de buitenlucht. Nergens nagedacht over het houden van markten net buiten de centra, op bijvoorbeeld evenemententerreinen of in weilanden. Daar hebben ze een jaar de tijd voor gehad en nul komma niks? Hoe kunnen we "veilig" weer kinderen op zwemles doen, hoe kunnen we veilig buiten recreeren? Doodse stilte. Echt, wees blij als die terrassen opengaan maar sta niet gek te kijken als ze na een paar maanden weer dicht moeten want de cijfers en de volgende golf...

Echt, we moeten al samenleving veel meer inzetten op buiten en open lucht, het hele jaar door. Dan maar met terrasverwarmers, dan maar verplichte loop- en rijrichtingen, autoluwe binnensteden, geen appartementencomplexen om de ring maar terreinen voor evenementen, markten, concerten etc. etc.

Anders is het niet haalbaar, echt niet.