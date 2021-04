Daar gaan we weer, want dit land kan echt helemaal niets aan. Chaos op een deel van de wegen in het oosten, midden en zuiden van het land deze ochtend wegens hevige sneeuwval. Rijkswaterstaat heeft vannacht wel met zout gesmeten, maar dat wist niet te voorkomen dat het op sommige plaatsen bijzonder glad is geworden. Extra vervelend voor die voortvarende automobilisten die tijdens de warme dagen een weekje terug al waren gewisseld naar de zomerbandjes. De A27 is bij Nieuwegein afgesloten vanwege noodreparaties aan de vangrail, waardoor veel verkeer wordt omgeleid via de ondergesneeuwde A2. Daar wordt de hardwerkende forens getrakteerd op iets dat het afgelopen jaar langzaam is vergeten: files. Ruim dertig kilometer remlichten staren net zoals in de goede oude tijd. De problemen op de weg lossen zich uiteindelijk vanzelf op, want volgens het KNMI gaat de sneeuw vanuit het noordwesten over in regen. Vanaf morgen wordt het weer beter, echt waar. Tot die tijd: Succes ochtendspitsstrijders!