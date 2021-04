Het is wel bizar idd, mijn schoonbroer is verdachte in een witwas onderzoek op dit moment. Het gaat om personen die hij nog nooit ontmoet heeft en alles is ook te weerleggen, alle vrachtbrieven etc te achterhalen, alle zakenpartners in buitenland werken mee. Hij is dol op horloges en brengt ook klanten aan bij een juwelier in het zuiden van het land. Wordt ie gewoon als mede eigenaar aangemerkt omdat ie klanten aanlevert die korting krijgen en zelf wat meer korting krijgt. Echt bizar wel.