Videoland scoort een keer een hitje met Mocro Maffia en voor je het weet gebeurt het in het echt. Life imitates art. Afgelopen maand is in de havens van Hamburg en Antwerpen een nationale record-bestelling van 23.000 kilo cocaïne wegens politieke correctheid onderschept. In Hamburg was er per ongeluk 16.174 kilo coke in 1728 blikken met plamuur terecht gekomen. En in Antwerpen was er onverhoopt 7.200 kilo coke in een container met blokken verzeild geraakt. De recordvangst heeft een straatwaarde van zo'n 14.425 Bitcoin. Tel deze recordvangst nog even op bij de vangst op 18 februari van 695 kilo coke te verloren grondgebied Haven Rotterdam op, en concludeer zelf maar hoe uw weekend wordt.

En dan denkt u misschien, nou dan doen we dit weekend toch gewoon lekker heroïne, maar ook dat mag niet in Nee-DD(66)R-land. Want op 9 februari werd er tevens in Haven Rotterdam een recordvangst van 1500 kilo aan heroïne gedaan, dat zich door pure pech in een container Himalayazout uit Pakistan bevond. Het geldt als de grootste heroïne-onderschepping in Nederland ooit.