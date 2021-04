Beste meneer Omtzigt,

Er moet mij wat van het hart. Ik ben tegenwoordig stemmer-áf. Het contract tussen overheid en burger is verbroken en stemmen heeft de facto geen zin meer. De referenda over de EU grondwet in 2005 en het Oekraïne-referendum in 2016 hebben mij dat duidelijk gemaakt. Zelfs áls je bij de groep meerderheidstemmen hoort, krijg je niks gedaan.

Dus ik heb de 'bier en chips' positie ingenomen en ben veranderd van deelnemer aan het politieke proces in waarnemer. Het geeft veel rust, want je hoeft je minder druk te maken.

Feitelijk ben ik een voetbalsupporter geworden die gewoon voor de beste club is tijdens de wedstrijd en niet vóór club X of club Y. In het geval van de recente positie van Rutte ben ik gewoon voor Rutte. Rutte is de beste politicus die we hebben. Hij loopt rondjes om elke oppositie, elk probleem, elke onmogelijkheid. En als hij geen rondje kan lopen dan vindt hij wel een geitenpaadje. Dat vereist talent, dat vereist souplesse, dat vereist gehardheid en doorzettingsvermogen. Ook dát mag wel eens van de man gezegd worden. Dat zijn politieke richting de mijne niet is hindert niet bij die vaststelling.

Er zijn bij politiek natuurlijk grotere belangen gemoeid dan het winnen of verliezen van de voetbalwedstrijd. Landsbelangen, burgerbelangen. Belangen aangaande beschaving, goede sfeer, fundamentele rechten, gezondheid en welzijn. De nog wat naïeve betrokkene zal zeggen: het maakt wél uit. We moeten opstaan voor dít, vechten voor dát. We moeten het dode paard blijven schoppen tot het weer opstaat en gaat lopen.

Voor mij, en als ik de vele reacties lees op mijn favoriete weblog, voor velen, is de stemzucht er wel zo'n beetje van af. Ik bevind mij dan ook in een groeiend leger van mensen dat opt-out. Hier en daar gaat nog een belerende stem op 'als je niet meer stemt mag je ook niet meer mee praten'. Dat is natuurlijk onjuist. Zolang je belasting betaalt mag je meepraten en verwachten dat het democratische proces ook zónder jouw stem plaatsvindt, al kun je dan niet meer claimen invloed te willen op of de koers rechtsom danwel linksom gaat. Maar aangezien je het verlies op dat gebied in de 'bier en chips' positie al hebt genomen, maakt het niets meer uit.

Waarom ik u schrijf is dit: u bent feitelijk het enige dat nog steekt. Het blijft een beetje zeuren in mijn hoofd: verdomme, we hàdden er één (en vooruit, met Leijten, Bosma en nog wat anderen misschien wel vijftien van de honderdvijftig) die wél wilden, die wél integer waren, die wél opkwamen voor wat belangrijk is. U staat in de weg bij de wens om alles eens fijn te willen zien instorten. Kent u die scènes waarbij de hoofdrolspeler in een film zonder omkijken wegloopt van een gebouw dat hij laat ontploffen? Nou, zo'n scène werkt nét iets minder als er in dat gebouw nog anderen dan slechteriken zijn.

Daarom mijn advies: zoek een positie elders. Ik dank u voor wat u heeft geprobeerd en zelfs met veel pijn en moeite voor elkaar heeft gekregen. Maar zóek die positie. Het is u gegund. Uw positie elders zal een finaal stempel zijn op het komende kabinet. Daarna gaan mensen dat zo'n beetje vergeten (er staat vast wel weer een ander schandaal voor de deur) en gaan ze weer stemmen. En kan ik de bier en chips positie weer innemen. Bekijk het eens andersom: zonder positie elders zit u na uw herstel weer in een stoeltje hetzelfde kunstje te doen voor dezelfde dompteur.

Het is Goede Vrijdag. Er is gisteren een laatste avondmaal geweest, de haan heeft gekraaid en de kruisiging was vroeg vandaag. Ik zou het mooi vinden als zondag een wederopstanding is.

Ik wil u danken. Het ga u goed, meneer Omtzigt.