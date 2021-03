De belastingdienst moet aan 240.000 mensen bekennen dat zij een vinkje achter hun naam hadden. Wie dacht dat de gifbeker ongekend onrecht leeg was, was een nuttige idioot met rood potlood. Niet dat ik u daarvoor verantwoordelijk hou, we leven nog steeds met een politieke kaste die overleefd dankzij omerta, shredders, zwartlakken en witlakken.

Dit is weer een verhaal met twee kanten. Frauderen tegen de fiscus wordt zeer efficiënt afgedaan, bijna niemand wordt onderzocht of strafrechtelijk vervolgd, want dat is te veel werk. Nee, bij vermoedens draaien we gewoon de geldkraan dicht. Dat daardoor ook een hoop bijvangst is van arbeiders die niets misdaan hebben, maar financieel worden uitgekleed, is jammer en winstgevend.

Shell en ExxonMobile kregen anderhalf miljard in Groningen, terwijl het gepeupel nog steeds mag steggelen over compensatie. De staat wijst naar de NAM, de NAM weer naar de staat. Beide hebben in de snoeppot gehangen, dus beide mogen betalen. Het meest gore is dat deze afspraken en financiële consequenties weer zijn zwartgelakt in de mededelingen aan de Kamer.

We leven in een land waar Zwarte Piet zich moet afschminken, zodat ouders nooit meer hun eigen kinderen kunnen belazeren, maar waar een demissionair kabinet post en de boekhouding verduisterd wanneer deze wordt gedeeld met een gekozen parlement. Het is een kabinet dat niet hun gezicht zwart verft, maar het papier. Het effect is hetzelfde: de Ruttedoctrine leeft nog steeds.

Voor de lastige Pieter Omtzigt wordt een andere positie gezocht. Symptoombestrijding. Het is kennelijk niet de bedoeling dat een Kamerlid daadwerkelijk controleert, vijf zetels aan voorkeurstemmen krijgt en daarmee een coalitievorming op scherp zet. Samenwerken met Pietertje betekent namelijk dat je als elite ook gewoon met de billen bloot mag. Macht & tegenmacht!

Ik heb Zwarte Piet altijd als een hele wijze les aan kinderen gezien. Vertrouw niets of niemand, denk zelf kritisch na, ook je ouders, broers, zussen, je hele familie en samenleving kan tegen je liegen om een sprookje in stand te houden. De Efteling is dicht, uw sprookje is nu louter onze rechtsstaat. Theatraal het kabinet laten vallen, om demissionair op precies dezelfde voet verder te gaan.

Politici geven miljarden weg aan grote bedrijven, dit keer niet als een vrijstelling dividendbelasting. Politici geven honderden miljarden weg aan knoflooklanden, dit keer als coronasteun, voornamelijk aan landen waar het qua corona wel meeviel. Hebben ze nog enig idee voor wie ze opkomen? Wie ze kiest? Of wacht, ondanks alles werd de crematoriumcoalitie herkozen.

De kiezer is dement of masochistisch. Die wil dit. Stemde op d66 om Rutte naar links te dwingen, terwijl de vvd tegen huurverhoging stemde. Het kenmerkte de laatste weggeeffeestjes voor de verkiezingen. Terwijl de stembus nog open was, kwam Van Huffelen nogmaals met de belofte de urgente gevallen gelijk af te handelen. Ze is al negen maanden bezig. Waar is haar baby?

Binnen het spel Tropico heb je ook koop de verkiezingen knopjes. Even in de aanloop naar de grote dag wat handgeld strooien. Niet alleen financieel, maar ook wat extra vrijheid voor de verkiezingen. Alle indicatoren stonden op rood, die indicatoren waren een jaar lang goed genoeg om uw leven stil te zetten, maar vlak voor de verkiezingen mocht u even naar de kapper.

Dat Mark Rutte onder ede verklaarde de wet opzij te zetten als deze niet uitkomt, levert in Nederland zetelwinst op. Toen Bilal de wet opzij zette, werd hij openlijk door heel Nederland zonder proces veroordeeld. Bilal werd nog gewaarschuwd, het jongetje had geen bankrekening, waar Oussama direct de conclusie trok dat de jongen minderjarig kon zijn.

Voor de duidelijkheid: Ik stel voor dat Mark R. & Bilal W. een cel gaan delen. Dat twaalfjarige jongetje heeft niets misdaan, voelt zich vrij en wordt gelukkig goed opgevangen. Bilal beëindigde met 1 actie zijn carrière. Zie hier vanaf de vierde minuut, Bilal had dezelfde avond door dat hij fout zat. Deze kabinetten deden er vijftien jaar over om tot inzicht te komen, veel te beloven, weinig te doen.

Het gedraai vond haar toppunt in de avondklok. Elk geloof moest een jaar lang livestreamen in plaats van samen bidden. Nu de ramadan in zicht komt, mag het voor de iftar een uurtje later. Zodat met familie een feestmaal genuttigd kan worden. Het zijn precies die contacten die een avondklok probeert te beperken. Sorry, maar alle Nederlanders zouden graag met familie dineren.

Het ergste is de argumentatie. Kijk je naar de cijfers is de avond even noodzakelijk als toen. (al gelang uw mening op beide momenten wel of niet noodzakelijk, daar gaat het niet om). In 2020 werd in twee maanden de eerste golf beëindigd, nu zitten we al een half jaar in de ellende. Alleen omdat de maatregel volgens de veiligheidsregio's niet meer te handhaven is, wordt deze nu versoepeld.

De straat, achterkamertjes, topambtenaren en ministers regeren, alles behalve het parlement.