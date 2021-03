Dat was in de tijd dat er nog die verkiezingsposter was met de tieten bloot en en de ongeschoren poes ? Daarna was er nog jaren de tijd dat de Hollandse en Duitse dames met de tieten bloot bij de patatkraam stonden. Tuurlijk keken we .

Maar we zeiden niks. Hooguit een knipoog de vrouwen voelden zich veilig .

Nu tikt iedereen elkaar aan als er een same zonder topje op strand ligt .

Of ze moet 106 zijn.

In de sluis bij ons kwamen 15 jaar terug de plezierjachten af en aan aangevaren. Iedereen lag met de tieten bloot op het dek.

Sissen en kech roepen was er niet bij.

Wat was het heerlijk die sfeer in de kleedkamer van de voetbal toen we 13 14 15 waren . Beetje lachen om elkaars schaamhaar of behaarde kont of dat iemand voor het eerst het ging scheren omdat zijn vriendin dat beter vond . Dan leek die Ook groter.

De voetbalkleedkamdrs waar de deuren nu openstaan voor je wollah en andere keelklanken. De Nederlandse jongens passen zich maar aan want een stel hyena's komt ze intimideren met homo flikkert etc.

Mee weemoed denk ik terug aan de tijd op het strand dat ik interesse had in een dame als zij ging zwemmen in 2 minuten later het water indoor of stoer een bommetje maken .

Woorden als hoer en slet kwamen er niet aan te pas .. en als een vriendje van mij te puberig was dab zei je : beetje respect voor deze dame .