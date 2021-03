Ik zat op een stemburo in Laren waar een heleboel bekende Nederlanders wonen in het bejaardentehuis.

Een oud cabaretier wilde stemmen zonder ID. Vond het belachelijk want je wist toch wie hij was. (we wisten het niet)

Tot drie keer terug gekomen. Uiteindelijk niet gestemd. Had ook geen zin want in Laren was toch iedereen voor de VVD...