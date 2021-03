Dit land is compleet kapot gereguleerd en het verkeer al helemaal. Vrijwel iedere verkeerssituatie neemt de deelnemers aan het handje dankzij een woud aan verkeersborden. Het is des te opvallender dat de versmalling zonder borden nog steeds bestaat. De enige situatie waarin de overheid zegt: "fuck it, jullie zoeken het zelf maar uit." Nu zijn wij groot voorstander van minder overheidsregeltjes, maar het helpt dan niet als de rijschoolhouders verschillende adviezen geven. Uit de discussie onder bovenstaande tweet blijkt dat een deel van de automobilisten is aangeleerd dat ze om de beurt door de versmalling mogen, wat leidt tot de situatie in het filmpje. Dat terwijl de officiële adviezen juist oproepen om het vooral samen op te lossen. En dus niet vanuit stilstand uw auto voor een aanstormende tegenligger in die versmalling proppen. Laten we hopen dat de fabelverspreidende rijscholen degenen zijn die het coronaloodje hebben gelegd en vanaf nu afspreken dat we het doen zoals het bedoeld is: de meest agressieve en intimiderende blufaso mag als eerste.