Wim-Shaniqua (67) stemt BIJ1

Kom bij Wim-Shaniqua uit Raamsdonksveer niet aan met lamme grappen over zijn naam, hij heeft ook geen idee waarom zijn ouders Margreet-Chepkirui en Hans-Wawiro hem zo genoemd hebben. Wim-Shaniqua, slachtoffer van een reorganisatie bij de Droomtelefoon (u dacht dat het allemaal een spel was maar er luisterden wel degelijk mensen mee) heeft een teringhekel aan racisme, al vindt hij blanke mensen ongelooflijke dombo's. Uiteraard gaat zijn stem naar BIJ1, want Wim-Shaniqua is hartstikke verliefd op die ravissante doch onbereikbare mevrouw met de naam Vreer.

Margreet (132) stemt Jezus Leeft

Margreet is helemaal dol op Jezus. Ze spaart alles van Jezus: postzegels, muntjes, theezakjes, gay safe condooms. Verzin het en Margreet heeft het. In 1909 stemde ze CHU en sindsdien radicaliseerde ze als een trein. SGP, GPV, RPF en ChristenUnie van haar minnaar Gert-Jan Segers: ze heeft op alle partijen gestemd, maar nooit voelde ze zich ergens zo thuis als bij Jezus fucking Leeft. De reden daarvoor is dat Margreet onlangs het gezicht van Jezus Christus zag verschijnen in een Prunus.

Tijmen-Plankton (80) stemt vvd

Voor Tijmen-Plankton is slechts één ding belangrijk in het leven: de machtige reeks getallen op zijn bankrekening in de Rabo-app. Toen Tijmen-Plankton nog studeerde waren er dagen dat hij het moest zien te redden met een schamel witbrood, maar nadat hij zich interesseerde in de wapenhandel, voornamelijk handwapens uit Israël, werd hij gruwelijk rijk over de rug van anderen. Op zaterdag drinkt Tijmen graag koffie bij zijn moeder, de 132-jarige Margreet. Zijn lievelingschocolade is Milka en hij stemt op Bente Becker.

Deidre (19) stemt GroenLinks

De negentienjarige Deidre mag samen met haar rugzak vol levenservaring voor de eerste keer stemmen. Ze heeft geen flauw idee wat ze zou moeten stemmen, maar al haar vriendinnen van de Bikram Yoga zeggen dat ze links moet stemmen en dus doet ze dat maar. Bovendien heeft ze Jesse Klaver ooit horen roepen dat ze 10.000 euro van hem krijgt. Daarom stemt ze GroenLinks, en al haar vriendinnen stemmen ook GroenLinks, ze zijn zo GroenLinks dat ze het wel van de daken willen schreeuwen, ze zijn zo GroenLinks dat het pijn doet en al het andere dan GroenLinks mag branden in de hel. Maar eerst een kopje overheerlijke Sojadrink Macchiato.

Grietje (78) stemt DENK

Grietje is een 78-jarige boerin uit Saasveld, maar diep van binnen is ze een 33-jarige Turk. Om precies te zijn een shagrokende automonteur uit Kirikkale, een stad even ten oosten van Ankara. Grietje is nog nooit in Turkije geweest, ze heeft zelfs nog nooit een Turk gezien. Wel doet het verhaal de ronde dat er in 1978 een keer een Turk in Saasveld was maar dat weet Grietje ook niet zeker. Toch voelt ze zich enorm verbonden met Turkije. Haar favoriete lichaamshaar is de snor, haar lievelingsdier is een Grijze Wolf en haar lievelingsvoer is een broodje döner. Dan weet je genoeg: stemmen op de enige echte strijder van Erdogan: Tunahan Kuzu!

Troela (37) stemt op de SGP

De 37-jarige Troela heeft het onlangs verteld aan haar vriendinnen: ze is smoorverliefd op Kees van der Staaij met z'n strakke broek. Het nieuws sloeg in als een bom bij haar man, fotomodel Brad, met wie ze vijf jaar getrouwd was. Brad is met hun zeven kinderen vertrokken naar Los Angeles, waar hij werkt voor Chanel. Troela wil echter leven zoals ZIJ dat wil en dat is aan de zijde van Kees van der Staaij, over wiens prestaties ze machtige verhalen heeft gehoord. De eerste toenadering tot Kees van der Staaij is een stem op zijn persoon. De volgende stap is allemaal zwarte kleren kopen en op zaterdag toeterend door Staphorst rijden, terwijl ze uit het raam van haar auto roept dat ze 'morgen' in de kerk zit.

Maikel (68) stemt Forum voor Democratie

hallo ik ben maikel ik stem vorum voor democratie ik ben ook niet eens met handsenschudden en met freek jansen al die appjes en het is allemaal maar corona is boe en ik wil geen corona ik wil gewoon leven!! en als corona dan is afgelopen dan stem ik gewoon weer wat anders maar tshjerrie is de enige die wil WAT IK WIL en dat is GEEN CORONA JAA. willen de anderen politcusi dan soms niet in vrijheid leefen nou dan ik stem vormum voor democratire.

Nicolaas van Myra (1751) stemt Lijst Henk Krol

Hij takelt af, Nicolaas, maar dat is ook niet zo gek want hij is al 1751 jaar oud. Vroeger ging zijn lichaam stem naar Henk Krol en hij stapt heus niet over naar 50Plus nu de Grote Leider is opgebokt naar z'n eigen partij. Neen, Nicolaas gooit een paar keer 140 in de sjoelbak, draait de thermostaat nog een graadje hoger, giet er een halve fles Zwarte Kip-advocaat in en hup, stemmen met je donder. Voor moeilijk homoseksuele bejaarden als Nicolaas is er slechts één optie. Het cirkeltje van Henk Krol krijgt een rood potlood in zich.

Maar wat maakt het allemaal ook uit...