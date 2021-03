Soms heb je dat met oude mensen, dat je ze eigenlijk niet wilt tegenspreken en dan braaf en beleefd meeknikt, omdat je weet dat je het alleen maar ondraaglijker maakt als je er tegenin gaat en je wilt het zo'n persoon ook niet te moeilijk maken in de laatste levensfase. Voor je het weet maak je zo'n kwetsbare oude man nog verdrietig. Laat maar effe kletsen die ouwe. Ik heb het verhaal al twintig keer gehoord. Ik weet waar dit heen gaat... Blijkbaar hebben dermate veel mensen dat met Freek de Jonge, dat hij zelf in zijn eigen versie van de werkelijkheid is gaan geloven. Een versie waarin hij denkt nog heel relevant te zijn. Dat er mensen zijn die zich afvragen hoe Freek de Jonge tegen een situatie aan zou kijken. In werkelijkheid is er nauwelijks iemand te vinden die zich een grap van Freek kan herinneren. Hij stapt zo het graf in als een verzuurde oude malloot. En dan tien jaar later zal hij hooguit herinnert worden als iemand zich afvraagt of hij al dood is en dat dat dan op Wikipedia bevestigd wordt.