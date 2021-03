Oceanen en zeeen massaal leegvissen kan niet meer. We zitten in een overgangstijdperk wat dat betreft. Maar gek dat er voor vissen een bepaalde lengte vereist is zodat de soort zich kan vermenigvuldigen wat opens niets meer waard is. De regel was jonge ondermaatse vis terug en ook alle soorten die je niet wilt of mag vangen anders is de zee in een maand leeggevist. Krankzinnige regels weer. Welke idioot verzint zoiets? Bio industrie heeft een slechte naam, maar het kan ook redelijk goed geregeld worden met kweekvissen. Soms worden planten gekweekt met wortels in een waterbak waarin weer vissen leven die in zo'n soort omgeving goed gedijen omdat het aan hun natuurlijke leefomgeving refereert.