Dat is wel zo.

Gelijk zie je dan het manco in deze wijzer want populisme is al gedefinieerd. Als populisme gaat over altijd maar aanhaken bij onderbuik en mensen vooral met een snel standpunt pleasen, dan snap ik niet dat PVV populistisch is. Als er iemand is die rigoureus duidelijk is over z’n standpunten, dan is het Wilders wel. Geen populisme dus, maar visie. Daar kan je het vervolgens weer mee eens of oneens zijn, maar hij is duidelijk.

Groen Links is dan weer zo’n partij die mensen aanpraat dat we klimaat met wat beleidsaanpassingen kunnen beïnvloeden, volkomen waanzin. Ze beloven 18jarigen 10000 euro, enz, enz. Dat is populisme.