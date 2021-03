Er is gelukkig een controlegroep, Zweden en Wit-Rusland. In deze landen zonder vergaande maatregelen is de griep ook verdwenen. Het hele argument dat de griep is verdwenen door de maatregelen is dus niet waar. Maar zo zal het wel worden gespind en geframed om de coronamaatregelen te laten voortbestaan.

eng.belta.by/society/view/no-surge-in...

Er is een biologisch fenoneem dat virale interferentie heet. Een infectie door het ene virus remt het andere virus, dat doet zich bij vrijwel alle virussen voor. De meest waarschijnlijke hypothese is dus dat de interferonen die na een Sars-Cov-2 infectie worden aangemaakt de replicatie van het influenza virus remmen:

nl.qaz.wiki/wiki/Viral_interference

De NIVEL gegevens gaven namelijk in begin 2020 al hetzelfde beeld, na week 13 verdween de griep en maakte plaats voor Covid-19. Maar hier werd dus verder totaal geen aandacht aan besteed. Nu pas, 1 jaar later wordt men ineens wakker.

www.nivel.nl/sites/default/files/infl...

Toen kan je dus al voorspellen dat er in 2020/2021 geen griepgolf zou komen. Zie ook dit artikel onder de kop: 'Sharp drops in the influenza epidemic curve'

www.cambridge.org/engage/coe/article-...

Nogmaals, het verdwijnen van de griep zal geframed worden als een gevolg van de maatregelen. Zodoende hoeft men niet uit te leggen dat doden die normaliter door griep zouden zijn gevallen nu door Covid-19 zijn gestorven. Kijk ook naar de CBS cijfers, in 2020 was er een ondersterfte in de categorie beneden 65 jaar.

i.imgur.com/VLSGHxv.jpg

Hoe komt dit? Griep is vaker fataal voor jonge mensen dan Covid-19. Dat er dus mogelijk ook levensjaren gewonnen zijn is een te groot taboe om over te praten.