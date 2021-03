Nederland zal het niet worden. Dinges zingt als surinamer een lied over suriname, in het engels. Het is een vreindelijk man maar hoe is het eigenlijk mogelijk dat macrooy, samen met zijn broer, zomaar in Nederland kan komen wonen en 'studeren' en dan Nederland zal vertegenwoordigen. En wanneer hij een Surinaams paspoort heeft kan hij niet ook een Nederlands hebben. Het is het één of het ander.