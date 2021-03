Ambtenaren die op basis van eigen gevoelens (ervaring dus) bepalen wie er in een bepaalde risicogroep valt en dus strenger gecontroleerd dient te worden.

Dat lijkt me nou een volslagen normale gang van zaken.

Als dat soort dingen niet meer mogen krijgen we een hoop problemen (of is het wellicht al zover?):

- Oei, laten we die man in die jurk met die grote baard maar niet te streng controleren, dan lijkt het net of we hem bewust uit hebben gekozen.

- Die werkloze Marokkaan in die X7 laten we maar rijden, we willen niet de indruk wekken dat we etnisch profileren.