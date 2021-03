Net al in de tegel waar dit topic werd genoemd, geschreven:

En we blijven gewoon lekker wegkijken.

In mijn werkomgeving (en op zeker ook in mijn woonomgeving) wemelt het van dit type 'jongens'. Voor de eventuele twijfelaars die zich afvragen hoe dit toch komt en specifieker, waarom er in het onderwijs nauwelijks iets aan dit probleem kan doen... Vergeet het maar.

De onderwijsinstellingen staan (ook) wat dit betreft met de rug tegen de muur. Het zijn tegenwoordig zorginstellingen zonder verplegend personeel waar docenten de rol van de psycholoog en/of psychiater moeten opnemen. De tweedelijns medewerkers, ofwel de instanties als bureau Halt, OPDC etcetera zijn volledig wegbezuinigd. Er is eenvoudigweg geen personeel en de welwillenden die er nog rondlopen, krijgen een salaris waar elk weldenkend mens begrijpt dat het niet in verhouding staat tot wat er van hen gevraagd wordt.

De politie doet er niets aan, want 'daarvoor zijn andere bureaus.'

De ouders.. Laat me niet lachen. de term migratie-achtergrond slaat als een tang op een varken want die groeiende groep mensen is inmiddels in Nederland geboren en getogen, maar daar houdt het dan ook direct op. Het is het meest domme soort mens, dat de valse gedachte heeft door een marokaanse of turkse staat gesteund te worden en ze willen liever 'hun' cultuur vasthouden in plaats van de Nederlandse. Kijk alleen al naar de taal; ze spreken slecht Nederlands maar ook slecht arabisch / turks, begrijp ik van een docent van turkse origine.

Diens kinderen, daar draait dit alles om. Het is de volgende verloren generatie, de zoveelste. Het is hopeloos. Een overgroot deel is niet in staat een reguliere baan te bemachtigen en dan blijft de criminaliteit over.

Het zal niet verbeteren tenzij er harde beslissingen gaan vallen op politiek niveau. En we weten hoe goed onze afgelopen kabinetten daarin waren.. Dus vergeet het gewoon.

Bescherm uw dochter (en zoon!), verwacht niet dat de overheid dit voor u gaat oplossen. Ook al stemt 80% van de Nederlanders op de PVV, dan nog zitten we met een heel grote groep criminelen waar we niet zo 1, 2 3 van af gaan komen, namelijk die grote groep 'deugers' op de ministeries en NGO's. En die gaan dit echt niet plotseling wél oppakken.