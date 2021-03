De ene helft van het land is failliet, de andere helft overspannen en de derde helft ligt op het kerkhof van de oversterftecijfers van Thierry Baudet. De kroegen zijn dicht, de bioscopen zijn dicht, de theaters zijn dicht, de sportscholen zijn dicht, de voetbalstadions zijn dicht, de winkels zijn dicht, de restaurants zijn dicht, de pretparken zijn dicht en de parenclubs zijn dicht. Je mag niet bij elkaar op bezoek komen, door de avondklok durven zelfs inbrekers de straat niet meer op en alle festivals zijn afgelast. Alles is kut en alles wat niet kut is, is verboden. Maar mensen. De dames en heren boven u gestelden van de Stichting Ether Reclame hebben een ENORME OPSTEKER voor u in petto. Tromgeroffel. Ratata. Ratata. Jawel. Loeki de Leeuw komt terug op televisie. Hiep hiep hoera. Hallekidee in de gloria. Nou nou nou waar hebben we het aan verdiend. Echt. Ontzettend. Bedankt!