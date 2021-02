@BartNijman Too little too late. Die slavenzooi in dat haatstaatje is al jaren bekend https://twitter.com/menno...

@BartNijman RT @billmaher: Memo to social Justice warriors: when what you're doing sounds like an Onion headline, stop. #CancelCultureIsOverParty https…

@BartNijman RT @SimoneLaurey: Als heteroseksualiteit een "sociaal construct" is, is homoseksualiteit dat ook, neem ik aan. Je loopt altijd vast in dat…

@BartNijman RT @ezralevant: Sources saying that Pentagon is buying carbon offsets for each bomb dropped! This is the first CARBON NEUTRAL war in histor…