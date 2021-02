Over dat parkfeestje had de zogenaamd rechtse omroep WNL ook weer een boosmakertje. Eerst tonen ze de bergen afval. Dan tonen ze een tweet van Baudet: "Lijkt een leuk feestje, had ik ook wel bij willen zijn". Dan vragen ze aan een of andere linkse politica: "En, had u daar ook graag bij willen zijn?". Zoiets verwacht je misschien van de andere omroepen... Ik ben geen Baudetfan maar dit is een wel erg opzichtig één-tweetje, met uiteraard de opmerking die je kon verwachten: "Geef Baudet een bezem en laat hem helpen met opruimen, dan is hij welkom". Zucht.