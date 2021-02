U denkt dat u het lastig hebt in de stad, met allemaal van die door GroenLinks opgelegde REGELTJES enzo, kijkt u even de andere kant op dan heeft GroenLinks er wel weer een regeltje of een verbod voor bedacht, regeltjes regeltjes regeltjes, er is helemaal geen zak meer aan, of als u toevallig een rondje schaatst met een Olympisch kampioen: meteen gezeik. Maar nee, dan de regio. Daar speelt de échte problematiek. Zoals de ellende rond Mannes, een houten hondenlul van 500.000 euro. Mannes de hond staat de hele dag als een zoutzak te kwispelen op het stationsplein van Assen, naar de enige mensen die daar rondlopen met een glimlach: de mensen die na een weekend zuipen op de TT met de trein opdonderen naar een andere plek in het land. Een jaar nadat Assen 500.000 hondenbrokjes in de voederbak van de kunstenaars strooide werd Mannes onthoofd (Allah Akbar, zie foto) en kon hij naar de dierendokter met een doffe vacht. Rekening: 90.000 euro. Schade die Assen nu probeert te verhalen op de kunstenaars, dus dat wordt in de rechtbank giftig gekift tussen gemeente, kunstenaars, architecten, bouwers en andere belanghebbenden. Denkt u daar maar eens aan als het even tegenzit door corona ofzo: in ASSEN staat een hulpbehoevende hond van hout, het ding kostte meer dan een half miljoen euro en nu heeft iedereen als een stel trutjes ruzie met elkaar.