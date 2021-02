Dat er nieuwe huizen worden gebouwd is nog daaraantoe. Het probleem is dat het veelal via van die mega projectontwikkelaars gaat, die dat via achterkamertjes (zo noemen we het netjes, de werkelijke term ervoor is corruptie) krijgen toegewezen.

Dan komen er hele blokken of straten met exact te zelfde huizen. Lelijk als de pest, en ziel dodend. Je leeft in exact dezelfde situatie als je buurman, en de buurman daarnaast en die daarnaast.

Het lijkt wat dat betreft nog het meest op een cellencomplex, met allemaal ook nog eens exact dezelfde dag routine.

Nederland wordt er niet mooier op, mensen niet vrolijker. En mensen moeten het wel kopen, omdat dat het enige is wat er te koop is. Persoonlijk wil ik nog niet dood in zo’n “woning” gevonden worden.